Tensione in Libano carri armati israeliani contro veicoli italiani dell’Onu | la denuncia Unifil

Nelle ultime ore, nel sud del Libano, si sono registrati scontri tra carri armati israeliani e veicoli italiani dell’Onu. La denuncia arriva dalla missione Unifil, che ha segnalato l’intervento militare israeliano in un’area sotto il suo controllo. La situazione resta tesa e non si sono ancora registrate conseguenze immediate sul personale delle forze di pace presenti nella regione.

La situazione nel sud del Libano torna a farsi incandescente, con un nuovo episodio che coinvolge direttamente i caschi blu della missione delle Nazioni Unite. Nella giornata del 12 aprile, i mezzi dell’Unifil sono stati coinvolti in due distinti incidenti con le forze israeliane, alimentando ulteriormente un quadro già segnato da forte instabilità lungo la linea di confine. Secondo quanto riferito dalla missione Onu, l’episodio si è verificato nell’area di Bayada, dove i militari israeliani avrebbero inizialmente impedito il passaggio lungo una strada strategica utilizzata quotidianamente dai peacekeeper per raggiungere le proprie postazioni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tensione in Libano, carri armati israeliani contro veicoli italiani dell’Onu: la denuncia Unifil Tensione in Libano, carri armati israeliani speronano veicoli italiani dell’Onu. La denuncia dell’Unifil: «Danni significativi»Cresce pericolosamente la tensione in Libano, dove i caschi blu dell’Unifil (le forze di pace dell’Onu) sono finiti nel mirino delle operazioni... Carri armati israeliani speronano mezzi italiani di UnifilIn due occasioni oggi, soldati delle Forze di difesa israeliane hanno speronato veicoli italiani dell’Unifil con un carro armato Merkava, in un caso...