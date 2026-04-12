Tensione in Libano carri armati israeliani speronano veicoli italiani dell’Onu La denuncia dell’Unifil | Danni significativi

In Libano, la tensione si è intensificata dopo che carri armati israeliani hanno speronato alcuni veicoli italiani dell’Onu, causando danni significativi. La missione dell’Unifil ha denunciato l’incidente, che si aggiunge a una serie di operazioni militari israeliane che coinvolgono le forze di pace presenti nel paese. La situazione rimane critica, con le forze di pace internazionali che continuano a monitorare gli sviluppi sul territorio.

Cresce pericolosamente la tensione in Libano, dove i caschi blu dell’Unifil (le forze di pace dell’Onu) sono finiti nel mirino delle operazioni militari israeliane. In due distinti episodi avvenuti nella giornata di oggi, 12 aprile, un carro armato Merkava delle forze di difesa israeliane (Idf) hanno deliberatamente speronato veicoli appartenenti al contingente Onu, coinvolgendo direttamente i mezzi utilizzati dai militari italiani. April 12, 2026 La dinamica. Secondo quanto riferito da fonti informate e confermato ufficialmente dall’Unifil attraverso un post sul social X, i fatti si sono verificati nell’area di Bayada. I soldati israeliani avrebbero inizialmente bloccato una strada fondamentale, utilizzata quotidianamente dai peacekeeper per accedere alle posizioni difensive dell’Unifil.🔗 Leggi su Open.online Carri armati israeliani speronano mezzi italiani di UnifilIn due occasioni oggi, soldati delle Forze di difesa israeliane hanno speronato veicoli italiani dell’Unifil con un carro armato Merkava, in un caso... Carri armati Idf speronano mezzi italiani di Unifil, nessun feritoIn due occasioni oggi, soldati delle Forze di difesa israeliane hanno speronato veicoli italiani dell' Unifil con un carro armato Merkava, in un caso...