dalle elementari alle medie a lezione di scienza

La scuola Panzini di Bellaria Igea Marina accoglie gli studenti di elementari e medie per la Settimana della Scienza, un evento dedicato a approfondire temi scientifici attraverso attività e lezioni pratiche. Durante l’iniziativa, gli alunni partecipano a incontri e laboratori pensati per stimolare la curiosità e il confronto sul mondo della scienza. L’evento si svolge nel corso di questa settimana, coinvolgendo diverse classi della scuola.

La Settimana della Scienza è un appuntamento imperdibile per la scuola Panzini di Bellaria Igea Marina. Il progetto, coordinato dai docenti, coinvolge tutte le classi in un percorso di approfondimento che trasforma gli studenti in scienziati. L’obiettivo è stimolante: ogni classe sviluppa un tema per poi presentarlo agli alunni della scuola primaria, coinvolgendoli attraverso laboratori interattivi, giochi e attività pratiche. L’organizzazione della mostra richiede circa un mese di lavoro, perché i progetti da realizzare sono numerosi. In questa edizione tutti sono stati molto apprezzati: tra questi ricordiamo i modelli della struttura interna della Terra e dei vulcani e la piramide alimentare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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