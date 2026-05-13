Si è concluso con successo il progetto “Dietro le Quinte: crescere insegnando”, che ha coinvolto studenti e insegnanti in attività di formazione e scambio di competenze. L’iniziativa ha visto la partecipazione di studenti delle scuole superiori e delle elementari, con momenti di incontro e confronto tra i diversi livelli scolastici. Le varie attività si sono svolte in diverse sedi, tra cui un istituto vicino al centro cittadino e alcune scuole primarie della zona.

Si è concluso con un bilancio più che positivo il progetto ’Dietro le Quinte: crescere insegnando, imparare ascoltando’, un’esperienza di peer tutoring verticale che ha messo in relazione studenti delle scuole superiori e alunni della primaria, costruendo un ponte educativo e relazionale tra mondi solo in apparenza lontani. L’iniziativa ha coinvolto 44 studenti e 6 docenti tra l’istituto Buzzi e del comprensivo Pier Cironi, con la primaria ’Nelson Mandela’. Gli studenti della classe 5E del Buzzi hanno vestito i panni dei tutor, affiancando i bambini della classe quinta primaria in un percorso strutturato in tre incontri. Il progetto si è aperto con una prima fase di accoglienza e conoscenza, ospitata nella scuola primaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal Buzzi alle elementari. I grandi guidano i piccoli

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