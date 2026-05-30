Un candidato ha ottenuto il 14,21% dei voti nel primo turno delle elezioni comunali, risultando una sorpresa. La sua campagna ha ricevuto attenzione anche grazie alle posizioni espresse dal portavoce di un movimento, che ha dichiarato alcuni temi considerati non negoziabili. La vittoria parziale ha portato a un secondo turno di voto, previsto tra due settimane. La partecipazione alle urne nel primo turno si è attestata su una percentuale più bassa rispetto alle precedenti consultazioni.

Lo hanno da più parti indicato come la sorpresa del primo turno delle elezioni comunali, nelle quali ha ottenuto il 14,21% dei voti. Un risultato decisamente al di sopra delle attese, al quale ha contribuito in modo importante il comizio del generale Roberto Vannacci, che il 17 maggio ha richiamato in piazza Ducale alcune centinaia di simpatizzanti. Furio Suvilla, 49 anni, avvocato, sarà con ogni probabilità l’ago della bilancia al prossimo ballottaggio che opporrà la candidata del centrosinistra Rossella Buratti a Paolo Previde Massara, candidato dalla civica Lab27029 e Forza Italia. Suvilla, è sorpreso? "Lo dico sinceramente, no. Ho svolto il mio ruolo di opposizione con coerenza e determinazione, combattendo le battaglie in cui credevo e fronteggiando quello che ho sempre considerato il malgoverno della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’exploit grazie a Vannacci. Suvilla ago della bilancia: "I nostri temi inderogabili"

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