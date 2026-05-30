Una commissione governativa brasiliana ha confermato che l’ex presidente Kubitschek fu ucciso dalla dittatura militare circa cinquant’anni fa. La morte avvenne in seguito a un incidente d’auto, ora ritenuto un omicidio. La commissione ha concluso che si trattò di un’azione pianificata e non di un incidente accidentale. I dettagli sono stati resi noti in un rapporto ufficiale, che ricostruisce le circostanze della vicenda.

Lo ha stabilito una commissione d'inchiesta governativa, quasi cinquant'anni dopo che la sua auto si schiantò contro un camion In Brasile una commissione d’inchiesta governativa ha stabilito che l’ex presidente Juscelino Kubitschek, in carica tra il 1956 e il 1961, fu ucciso nel 1976 dalla dittatura militare. Il caso è molto noto in Brasile per il carisma di Kubitschek, che da presidente promosse la costruzione della nuova capitale Brasilia, e per le circostanze misteriose della morte, finora ufficialmente attribuita a un incidente d’auto. Le indagini erano state riaperte un anno fa su impulso del presidente progressista Lula. Negli anni successivi alla fine del suo mandato, Kubitschek divenne un oppositore del regime militare, che prese il potere con il colpo di stato del 1964 e restò al potere fino al 1985. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’ex presidente brasiliano Kubitschek fu ucciso dalla dittatura militare

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Novo relatório aponta que Jucelino Kubitscheck foi assassinado pela ditadura militar | Agora Brasil

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