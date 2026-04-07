Alveare Iran a Usa e Israele non servirà eliminare Mojtaba Così la teocrazia evolve in dittatura militare

Negli ultimi quarant’anni, il sistema di potere nel paese si è sviluppato attraverso una rete complessa di influenze religiose e militari. Prima dello scoppio del conflitto, la presenza della componente religiosa appariva dominante rispetto a quella militare e securitaria. Recenti analisi indicano che, tra le nazioni coinvolte, non si prevede che l’eliminazione di specifici leader possa influenzare significativamente la struttura di potere esistente.

Roma, 7 aprile 2026 – Un sistema di potere strutturato nel corso di 40 anni e sempre più ramificato, dove, fino a prima dell’inizio della guerra, la componente religiosa sembrava essere ancora in vantaggio su quella militare-securitaria. Ma la morte di Ali Khamenei ha cambiato molte cose. L’Iran da una teocrazia rischia di trasformarsi in una dittatura militare con una forte componente religiosa. Una cosa è certa: nonostante tutti i dirigenti eliminati da Israele e dagli Stati Uniti, la classe dirigente iraniana è lunghi dall’essere stata decimata e ha una capacità di rigenerazione e resilienza che forse Tel Aviv e Washington non avevano valutato con la dovuta attenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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