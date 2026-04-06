Rocco Hunt diventa papà bis | l'annuncio sui social con moglie Ada e il figlio Giovanni

Il cantante ha condiviso sui social un post in cui annuncia la seconda gravidanza della moglie, con una foto di famiglia che mostra anche il loro primo figlio. La coppia ha mostrato con entusiasmo il momento, includendo il piccolo Giovanni nella didascalia. La notizia ha suscitato reazioni tra i follower, che hanno commentato con affetto l’annuncio. Nessun dettaglio sulla data prevista per il nuovo arrivo o altre informazioni sulla coppia sono state fornite.

Rocco Hunt annuncia sui social la seconda gravidanza della moglie Ada: nella foto di famiglia anche il primogenito Giovanni. L'annuncio nel giorno di Pasqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it Rocco Hunt e la moglie Ada aspettano il secondo figlio: l’annuncio emozionante sui socialGrande gioia per Rocco Hunt e la moglie Ada: la coppia ha annunciato sui social di aspettare il loro secondo figlio. Dolce annuncio social: Rocco Hunt diventa (di nuovo) papàIl mondo dei social si è riempito di emozione dopo il dolcissimo annuncio del rapper salernitano Rocco Hunt, che oggi ha condiviso con i fan una... ROCCO HUNT SPENSIERATO CANTA IL SUO ULTIMO SINGOLO Temi più discussi: Rocco Hunt diventerà papà per la seconda volta; Rocco Hunt diventa papà per la seconda volta. Il tenero annuncio sui social: Ti aspettavamo così tanto; Dolce annuncio social: Rocco Hunt diventa (di nuovo) papà; Dolce annuncio social | Rocco Hunt diventa di nuovo papà. Rocco Hunt diventa papà per la seconda volta. Il tenero annuncio sui social: «Ti aspettavamo così tanto»La famiglia di Rocco Hunt si allarga. Il cantante ha annunciato sui social che la moglie Ada è in dolce attesa del loro secondo figlio, ... msn.com Rocco Hunt sarà di nuovo papà… e canta Per sempre sì con Sal Da VinciLe foto con l’ecografia insieme a tutta la famiglia e il video dei due artisti a cena insieme ... radioitalia.it Un regalo di Pasqua speciale per Rocco Hunt Il cantante Rocco Hunt e la moglie Ada hanno annunciato sui social l’arrivo del loro secondo figlio. La famiglia si prepara ad accogliere il nuovo membro insieme al primogenito Giovanni, già entusiasta di divent facebook Rocco Hunt, la moglie Ada in dolce attesa: «Non resistiamo più», l'annuncio sui social x.com