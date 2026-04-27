Milena, conosciuta come Meelly Mayden, è una modella e influencer affetta da microftalmo e glaucoma. Sotto un suo video, la Farmacia Comotti di Milano l'ha chiamata "mostro" dicendo poi che era solo "un commento stupido". "Per quanto mi riguarda è una cosa molto grave, mi sono sentita sminuita", ha raccontato a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it

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