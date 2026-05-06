La Juventus ha mostrato interesse per Niccolò Pisilli, giovane talento del settore giovanile di una squadra rivale. Le trattative di mercato si concentrano sui prospetti italiani, con la società bianconera che punta a rinforzare il proprio reparto con giovani promesse. La volontà di acquisire il giocatore è stata resa nota nei giorni scorsi, mentre il club continua a monitorare il percorso del centrocampista. La situazione rimane in evoluzione e nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.

Il Talento di Pisilli strega la Juventus: Bianconeri sul Gioiello Giallorosso. Il mercato della Juventus non sembra volersi fermare ai grandi nomi internazionali, volgendo lo sguardo con insistenza anche verso i migliori prospetti del calcio italiano. L’ultimo nome finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, occhi puntati sul gioiello giallorosso Niccolò Pisilli

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