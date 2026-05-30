Dopo 27 anni di carcere, di cui 15 nel regime del 41-bis, un uomo ha scritto una lettera affermando di aver espiato la sua pena, anche se non la considera giusta. Ha dichiarato che metà della sua vita è stata cancellata da innocente. La sua testimonianza arriva dopo un lungo periodo di detenzione, durante il quale ha trascorso anni in isolamento.

Dopo Ventisette anni di carcere, quindici dei quali passati inghiottito nel buio del regime del 41-bis metà della mia vita è stata cancellata da innocente. Oggi voglio riprendere in mano la mia esistenza e vivere con la mia famiglia e gli affetti più cari. Le sentenze si rispettano ed io ho espiato la mia pena anche se non la considero giusta. ho comunque pagato il mio conto con la giustizia ma non posso tacere e non riferire che le carte dei processi che mi hanno condannato rivelano anomalie che verranno approfondite nelle sedi giudiziarie. In tutti questi 22 anni i giornalisti hanno riempito le pagine dei giornali scrivendo fiumi di parole basate su prove che per amore di verità dovranno essere rivalutate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lettera di Armando Li Bergolis: “Ho espiato la mia pena anche se non la considero giusta”

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