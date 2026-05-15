Se la pena è giusta non è una vendetta

Un recente episodio a Milano ha coinvolto un giovane di 22 anni, vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di individui. Dopo essere stato accoltellato alla schiena durante un tentativo di rapina, il ragazzo è rimasto paralizzato. La vicenda ha attirato l’attenzione su temi legati alla giustizia e alle conseguenze delle azioni violente. La lettera di un commentatore noto ha aperto un dibattito sulla relazione tra punizione e vendetta, senza tuttavia entrare in giudizi o considerazioni personali.

Caro Direttore Feltri, ho letto la lettera di Davide Simone Cavallo, il ragazzo di 22 anni accoltellato e rapinato a Milano da una gang e rimasto paralizzato dopo una coltellata alla schiena. Le sue parole mi hanno sconvolta. Quando racconta che sente ancora la coltellata, che il suo corpo ricorda tutto anche se la sua mente no, e che ogni volta che ripensa a se stesso steso a terra piange come un bambino, mi si è stretto il cuore. Davide dice di non odiare i suoi aggressori, quelli che in questura speravano che morisse, dice di provare addirittura compassione per loro. Io le confesso sinceramente che non ci riuscirei. Non riuscirei a perdonare chi mi avesse tolto l'uso delle gambe, la libertà di muovermi, una parte enorme della mia vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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