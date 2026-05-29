Torna libero il boss Armando Li Bergolis | ha scontato 22 anni

Notizia in breve

Dopo 22 anni di carcere, il boss Armando Li Bergolis è stato rimesso in libertà. Il 51enne di Monte Sant’Angelo, considerato figura di spicco del clan dei montanari Li Bergolis-Miucci, ha lasciato il istituto penitenziario. La sua scarcerazione è avvenuta senza ulteriori restrizioni.