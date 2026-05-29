Torna libero il boss Armando Li Bergolis | ha scontato 22 anni
Dopo 22 anni di carcere, il boss Armando Li Bergolis è stato rimesso in libertà. Il 51enne di Monte Sant’Angelo, considerato figura di spicco del clan dei montanari Li Bergolis-Miucci, ha lasciato il istituto penitenziario. La sua scarcerazione è avvenuta senza ulteriori restrizioni.
Torna in libertà Armando Li Bergolis, il 51enne di Monte Sant'Angelo (Foggia) figura di vertice del clan dei montanari Li Bergolis-Miucci, della mafia garganica L'uomo ha lasciato il carcere dopo una lunga detenzione trascorsa in parte anche al 41 bis. La sua scarcerazione riporta l'attenzione sulle sanguinose faide che per decenni hanno segnato il Gargano. Il nome di Li Bergolis compare nelle carte del processo Iscaro-Saburo, il maxi procedimento giudiziario del 23 giugno 2004 (99 ordinanze di custodia cautelare) che certificò l'esistenza della mafia garganica. In quel processo Li Bergolis venne condannato a 27 anni di carcere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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