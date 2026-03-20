Letizia di Spagna sfrutta il privilegio del bianco per incontrare Papa Leone ma rinuncia alla mantiglia

Letizia di Spagna ha incontrato per la seconda volta Papa Leone XIV. Durante l'incontro, ha deciso di rinunciare alla mantiglia e ha sfruttato il cosiddetto “privilegio del bianco”, indossando un abito bianco, una scelta riservata a poche persone al mondo quando si presentano davanti a un pontefice. La regina ha partecipato all'evento in modo formale e rispettoso, rispettando le consuetudini della cerimonia.