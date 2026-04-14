Capelli bianchi ma curati come Letizia di Spagna

Dopo il periodo di lockdown, la regina di Spagna ha scelto di abbandonare le tinture permanenti, lasciando che i suoi capelli grigi si facciano notare in modo naturale. Dal 2021, si vede spesso con capelli bianchi e ben curati, senza nascondere la propria chioma naturale. Questa decisione ha attirato l’attenzione sui social e sui media, mostrando un’immagine di autenticità e semplicità.

Nel post lockdown la consorte reale di Spagna ha deciso di dare una svolta al suo hair look. Dal 2021 infatti Letizia di Spagna ha detto addio alle tinture permanenti, mostrando con naturalezza i suoi capelli bianchi. Da quando è sotto i riflettori Letizia Ortiz non ha mai avuto timore di cambiare, né colore né taglio. Alla Zarzuela ci è arrivata con i capelli biondi mesciati, l’abbiamo vista virare poi su una base più castana, accentuare il ciuffo, sfoggiare un audace caschetto, provare l’ultra liscio e poi farsi i boccoli e le onde. Da qualche anno a questa parte è tornata a prediligere il lungo poiché si presta al raccolto che ama molto, che sia coda, mezza coda o chignon.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Capelli bianchi ma curati, come Letizia di Spagna Letizia di Spagna in bianco dal Papa. Ma si dimentica la mantigliaLetizia di Spagna e suo marito Felipe sono stati ricevuti in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. Letizia di Spagna sfrutta il “privilegio del bianco” per incontrare Papa Leone, ma rinuncia alla mantigliaLetizia di Spagna ha incontrato per la seconda volta Papa Leone XIV: la regina è tra le poche al mondo che possono vestirsi di bianco davanti a un...