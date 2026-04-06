Calhanoglu Inter tra il gol da urlo alla Roma e le sirene turche | il futuro del regista è un rebus estivo

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha segnato un gol spettacolare contro la Roma. Il suo contratto con i nerazzurri scade nel 2027, ma nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno in Turchia, dove il Galatasaray avrebbe mostrato interesse. Attualmente, la trattativa per il rinnovo non ha fatto passi avanti e la situazione resta incerta, lasciando il futuro del giocatore in sospeso.

di Lorenzo Vezzaro Calhanoglu Inter, il contratto scade nel 2027 e il Galatasaray preme: la questione rinnovo è attualmente in stand-by.. Settimana da incorniciare per Hakan Calhanoglu. Dopo aver trascinato la sua Turchia alla qualificazione ai prossimi Mondiali, il numero 20 è tornato protagonista con la maglia dell’ Inter, sbloccando il big match contro la Roma con un gol pesantissimo prima dell’intervallo. Una rete che ha ribadito l’importanza capitale del turco nello scacchiere di Cristian Chivu, ma che non spegne le voci relative a un possibile addio a fine stagione. Con un contratto in scadenza nel 2027, il richiamo della patria si fa sempre più forte, specialmente dopo i tentativi già effettuati dal Galatasaray nelle scorse sessioni di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Inter, sirene turche per Calhanoglu: il rinnovo si allontanaSecondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta Dello Sport, il rinnovo di contratto del centrocampista Hakan Calhanoglu si complica.

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