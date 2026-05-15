Mercato Inter quale sarà il futuro di Dumfries? Dall’interesse della Premier League al piano nerazzurro | i dettagli

Al termine della stagione, si discuterà del possibile percorso di Denzel Dumfries, esterno dell’Inter. La sua situazione contrattuale e le voci di un interesse da parte di club della Premier League saranno al centro di queste valutazioni. La società nerazzurra sta esaminando le opzioni legate al suo ruolo e alle eventuali strategie future. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata comunicata, ma il nome del giocatore rimane tra i più discussi nel mercato in corso.

Inter News 24 Mercato Inter, alla fine della stagione si farà il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Denzel Dumfries. La stagione dell’Inter si è chiusa nel migliore dei modi, e tra i grandi protagonisti di questa cavalcata a due trofei c’è sicuramente Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha saputo rivelarsi un fattore determinante per la squadra di Cristian Chivu, superando una lunghissima serie di problemi fisici. Come ricordato da Sport Mediaset nel suo focus odierno, l’impatto dell’ex PSV è stato devastante proprio nei momenti cruciali dell’anno: « Può segnare una doppietta scudetto o servire l’assist per il gol in finale di Coppa Italia, ma il suo sguardo rimane sempre lo stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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