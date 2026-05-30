Dal 16 maggio 1966 al 9 settembre 1976 si è svolto un decennio di violenze legate alla Rivoluzione Culturale, durante il quale si stimano circa 2 milioni di morti. Questo periodo ha visto campagne di persecuzione, distruzione di beni culturali e repressioni politiche. La rivoluzione si è conclusa con la morte del leader che aveva avviato il movimento. Oggi, in Cina, si osservano ancora tracce di quell’epoca, ma il governo ha adottato un approccio differente rispetto al passato.

Un decennio di furia incontrollata. A cominciare dal 16 maggio 1966 (fino al 9 settembre 1976) la Cina fu travolta da un delirio collettivo che, stimolato da improvvisazioni isteriche e alimentato da una ferocia smisurata, costò (almeno) 2 milioni di morti e un numero sterminato di feriti e deportati. Cominciò con un manifesto di tre metri quadrati – il dazibao – scritto da Nie Yuanzi e appeso sul muro di cinta dell’Università di Pechino. L’autrice, a scuola, aveva giusto imparato a leggere e scrivere. Poi, nel tempo che le rimaneva libero, durante la sua attività di partigiana nel conflitto contro i giapponesi, si affidò a qualche rifinitura da autodidatta. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’eredità di Mao: cosa resta oggi in Cina della «Rivoluzione Culturale» (da 2 milioni di morti in 10 anni)

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