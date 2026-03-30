Ospedale Monaldi di Napoli cause da 10 milioni per altri tre bimbi morti | parla il legale della famiglia Caliendo
Un avvocato rappresenta la famiglia Caliendo in una causa per un risarcimento di 10 milioni di euro, legata alla morte di un bambino all’ospedale Monaldi di Napoli. Inoltre, ha ricevuto incarichi da altre tre famiglie per chiedere indennizzi relativi a decessi di bambini avvenuti nello stesso ospedale, collegati a sospette infezioni ospedaliere.
L’avvocato della famiglia Caliendo ha ricevuto mandato anche da altre tre famiglie per richieste di risarcimento su decessi legati a presunte infezioni ospedaliere. Il legale accusa l'ospedale di essere senza assicurazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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