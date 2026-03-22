Per la seconda volta in una settimana, e per la settima volta in 18 mesi, Cuba è rimasta al buio. Il blackout, che ha lasciato senza luce circa 10 milioni di persone, è dovuto al blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti dopo la deposizione, il 3 gennaio, dell’ormai ex presidente Maduro. Proprio durante il blackout era in arrivo L’Avana una coalizione internazionale di gruppi politici e attivisti pronti a manifestare il proprio sostegno al governo cubano e a protestare contro il blocco. Nuovo blackout a Cuba, cosa succede Mappe satellitari: tutta l'isola al buio Poco carburante e crisi umanitaria Perché i blackout a Cuba L'accusa di "asfissia energetica" Nuovo blackout a Cuba, cosa succede La rete elettrica nazionale cubana è collassata lasciando al buio circa 10 milioni di persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - A Cuba altro blackout e 10 milioni di persone al buio, cosa succede e perché l'isola resta senza luce

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