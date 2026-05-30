L’era D’Amico si apre con un cappio al collo | la Roma ha trenta giorni per trovare 60 milioni

La Roma ha 30 giorni per raccogliere 60 milioni di euro, in relazione a questioni finanziarie legate alla gestione sportiva. Nel frattempo, il direttore sportivo è stato rimosso dall’incarico. La società non ha ancora comunicato ufficialmente i motivi di questa decisione. La situazione si inserisce in un contesto di criticità economica e cambiamenti nelle posizioni di vertice del settore sportivo del club.

La poltrona di direttore sportivo a Trigoria continua a scottare e l’ultimo a farne le spese è stato Frederic Massara. Come riportato dal Corriere della Sera, ieri è diventata ufficiale la separazione consensuale con il dirigente, che lascia la Roma dopo aver costruito la squadra capace di centrare il terzo posto in campionato e il ritorno in Champions League. Si tratta dell’ennesimo ribaltone dell’era Friedkin, una proprietà abituata a cambiare gli uomini mercato con estrema facilità, come dimostrano i passati addii di Tiago Pinto e Florent Ghisolfi. Al suo posto è ormai pronto a subentrare Tony D’Amico, il cui annuncio ufficiale è atteso tra lunedì e martedì prossimi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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