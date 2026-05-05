Corona choc sul ministro israeliano | Vorrei vederlo con il cappio al collo

Nella puntata di martedì 5 maggio di È sempre Cartabianca, su Rete 4, la conduttrice Bianca Berlinguer ha aperto il programma dialogando con lo scrittore Mauro Corona. Durante la trasmissione, Corona ha pronunciato una frase che ha attirato l’attenzione, esprimendo il desiderio di vedere un ministro israeliano con il cappio al collo. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra il pubblico e i media.

La puntata di martedì 5 maggio di È sempre Cartabianca, su Rete 4, si apre con il consueto dialogo tra la conduttrice Bianca Berlinguer e lo scrittore Mauro Corona. Si parla della morte di Alex Zanardi, che l'autore e alpinista aveva conosciuto ("un uomo di una dolcezza unica e di bontà"), ma anche delle varie tensioni internazionali. Corona viene chiamato a commentare la vicenda della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, fermata dalla marina israeliana all'altezza dell'isola di Creta con vari attivisti trattenuti in Israele. "È ammirevole questo riprovarci della Flotilla, sapendo bene che non otterranno nulla, ma probabilmente otterranno l'attenzione di nuovo su Gaza che è andata completamente dispersa".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Corona choc sul ministro israeliano: "Vorrei vederlo con il cappio al collo" CORONA si è mai INNAMORATO Notizie correlate Volpe intrappolata con un cappio d’acciaio al collo nel Casertano, salvata dai carabinieriIl povero animale rischiava di restare strozzato: anestetizzato e poi liberato dai carabinieri, che cercano ora di risalire agli autori del gesto. Il cappio israeliano: sì alla pena di morte, solo per i palestinesiL’unica democrazia Il parlamento approva la legge voluta da Ben Gvir e appoggiata dal premier: impiccagione e nessuna possibilità di appello L’unica...