leo protagonista del libro di greta sclaunich ha 12 anni quando la sua vita viene distrutta la sera del 6 maggio 1976 a causa del terremoto del friuli

Notizia in breve

Il 6 maggio 1976, un terremoto di breve durata, di 59 secondi, ha sconvolto una regione. La scossa ha causato danni e distruzioni improvvise. Tra le vittime c’è un ragazzo di 12 anni, il cui mondo cambia radicalmente in un attimo. La notte, lunga e silenziosa, si trasforma in un momento che nessuno potrà mai dimenticare.