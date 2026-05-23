la voce del terremoto in friuli del 6 maggio 1976

Notizia in breve

Il 6 maggio 1976, una scossa di terremoto ha colpito il Friuli, causando danni e paura tra la popolazione. Quella sera, un giovane di 19 anni ha registrato il sisma, riuscendo a catturare il rumore e le vibrazioni del movimento tellurico con il suo apparecchio. La registrazione rappresenta una delle poche testimonianze sonore dell’evento, che ha avuto effetti duraturi sulla regione.