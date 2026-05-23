La voce del terremoto in Friuli del 6 maggio 1976
Il 6 maggio 1976, una scossa di terremoto ha colpito il Friuli, causando danni e paura tra la popolazione. Quella sera, un giovane di 19 anni ha registrato il sisma, riuscendo a catturare il rumore e le vibrazioni del movimento tellurico con il suo apparecchio. La registrazione rappresenta una delle poche testimonianze sonore dell’evento, che ha avuto effetti duraturi sulla regione.
Mario Garlatti aveva 19 anni e quella sera di 50 anni fa è riuscito a catturare la scossa che ha devastato la regione. "Stavo registrando una canzone dei Pink Floyd" (audio concesso gentilmente da Mario Garlatti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976
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