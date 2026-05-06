Il 6 maggio 1976, alle 21, la trasmissione Portobello fu interrotta dalla notizia di un terremoto in Friuli. Il sisma, con una magnitudo di 6,5, ebbe epicentro nella zona di Gemona e causò circa mille morti. Il terremoto provocò ingenti danni agli edifici e alle infrastrutture della regione, portando a una vasta operazione di ricostruzione durata anni. Cinquant’anni dopo, si ricorda l’entità del disastro e gli interventi di ricostruzione messi in atto.

Alle 9 di sera del 6 maggio 1976 era in onda Portobello. Giunse la notizia del terremoto in Friuli. Fu un disastro, il sisma con epicentro della zona di Gemona. Magnitudo 6,5. Morirono 989 morti di cui 50 nel solo paesino di Buja. Ma il terremoto in Friuli viene ricordato anche per il dopo. Per l’esemplare ricostruzione, avvenuta presto e senza scandali, con opere realizzate bene. Fu anche ciò che originò, di fatto, la creazione della protezione civile italiana. (foto: tratta da ingv.it) L'articolo Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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SPECIALE TERREMOTO DEL FRIULI DEL 6 MAGGIO 1976 - LA CITTA' DI ARTEGNA

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