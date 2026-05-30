L’ex allenatore dell’Inter ha elogiato l’attuale tecnico della squadra, definendolo un allenatore intelligente e sottolineando che questa è la chiave per vincere. Ha aggiunto di non averlo immaginato in questa veste prima d’ora. Le sue parole sono arrivate a poche ore dalla finale di Champions League.

Inter News 24 Benitez, l’ex tecnico nerazzurro incorona l’attuale allenatore dell’Inter a poche ore dalla finale di Champions League. Nella sua breve parentesi all’Inter, Rafa Benitez, ex allenatore nerazzurro, ha avuto modo di avere alle sue dipendenze l’attuale tecnico Cristian Chivu, reduce dal doppio trionfo stagionale alla sua prima annata da head coach interista. E da Budapest, a poche ore dalla finale di Champions League, lo spagnolo tesse le lodi di Chivu ai microfoni di Sky Sport. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter «Quando era un mio giocatore era molto intelligente, ma onestamente all’epoca non lo immaginavo nelle vesti di allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’elogio di Benitez: «Chivu allenatore intelligente, così si vince. Non lo immaginavo in queste vesti»

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