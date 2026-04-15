Rafa Benitez, ex allenatore di Inter e Napoli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato la situazione attuale del calcio italiano. Ha affermato che l’Inter è più forte del Napoli e ha commentato anche le qualità di un ex difensore della propria squadra, definendolo “intelligente”. L’allenatore spagnolo ha analizzato alcuni aspetti della storia recente del campionato di Serie A.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Rafa Benitez, ex tecnico – in Italia – di Inter e Napoli. L’allenatore spagnolo si è soffermato sulla storia recente del pallone di casa nostra. In particolar modo sulle realtà che ha conosciuto personalmente, due società che meglio di Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Rafa Benitez alla Gazzetta: “Inter meglio del Napoli, Chivu è intelligente”

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