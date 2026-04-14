Benitez sul lavoro di Chivu | Dopo il finale della scorsa stagione c’era aria pesante gli va dato merito Lo Scudetto è nerazzurro ma in estate…

L’allenatore ha commentato il clima nell’ambiente nerazzurro dopo la fine della scorsa stagione, riconoscendo il merito di un contributo importante. Ha sottolineato che il titolo di campione d’Italia è ancora tra le mani della squadra, anche se le vicende estive hanno portato a qualche cambiamento. Durante un’intervista, ha anche parlato del ruolo di un membro dello staff tecnico e della situazione attuale della squadra.