Benitez sul lavoro di Chivu | Dopo il finale della scorsa stagione c’era aria pesante gli va dato merito Lo Scudetto è nerazzurro ma in estate…
L’allenatore ha commentato il clima nell’ambiente nerazzurro dopo la fine della scorsa stagione, riconoscendo il merito di un contributo importante. Ha sottolineato che il titolo di campione d’Italia è ancora tra le mani della squadra, anche se le vicende estive hanno portato a qualche cambiamento. Durante un’intervista, ha anche parlato del ruolo di un membro dello staff tecnico e della situazione attuale della squadra.
di Francesco Aliperta Benitez, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’Inter, del lavoro di Chivu e della corsa Scudetto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez torna a parlare dell’Inter dopo la pirotecnica vittoria contro il Como. Tra i temi trattati c’è il lavoro svolto finora da Chivu, sull’orizzonte Scudetto, la Coppa Italia e le difficoltà avute dal Napoli di Conte. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. SULLA SFIDA TRA INTER E NAPOLI NEGLI ULTIMI ANNI: «Semplice osservazione: l’Inter ha vinto nel 2021, il Napoli nel 2023, l’inter nel 2024, il Napoli nel 2025. E nel 2026, beh, si può dire che I’Inter è quasi pronta a festeggiare.🔗 Leggi su Internews24.com
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