Una donna seduta al volante di un’auto con il finestrino abbassato piangeva da sola. Un uomo si avvicinò e le chiese se avesse bisogno di aiuto, ma lei non rispose e non si voltò. Il suo viso appariva bagnato di lacrime, e lui le rivolse alcune domande senza ricevere risposta. La scena si svolge in un'area pubblica, vicino a un'auto ferma.

Vichi "Signorina, si sente bene?" chiese l’uomo. La donna non rispose e non si voltò a guardarlo. Era seduta al posto di guida di una utilitaria, con il finestrino abbassato, e sembrava proprio che avesse il viso bagnato di lacrime. L’uomo si era chinato e la osservava stando un po’ a distanza, per non apparire invadente. Era già buio, e tra i lunghi capelli neri un po’ arruffati si vedeva un nasino perfetto che attirava lo sguardo. "Posso fare qualcosa per lei?" disse l’uomo, con gentilezza. La donna doveva avere più o meno trentacinque anni, e sembrava molto carina. "Non si preoccupi." mormorò lei. Continuava a guardare davanti a sé, come se avesse paura a voltarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lei piangeva da sola in auto: "Signorina, posso aiutarla?"

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Multi SubYour Granddaughter's Just a Spare Part. Then Mom Snapped.

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