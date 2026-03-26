La gattina ‘Signorina’ uccisa a calci nel centro di Cerveteri | trovata agonizzante sotto un’auto

Da cdn.ilfaroonline.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cerveteri, una gattina conosciuta e apprezzata nel centro storico è stata trovata agonizzante sotto un’auto e successivamente è deceduta. La sua morte ha provocato reazioni di sdegno tra i residenti, i commercianti e le persone che frequentano la zona. Sul luogo sono intervenuti i servizi veterinari e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini.

Cerveteri, 26 marzo 2026 – Ha suscitato forte indignazione a Cerveteri la morte di “Signorina”, la gattina del centro storico conosciuta e amata da residenti, commercianti e frequentatori della zona. A denunciare l’accaduto è LNDC Animal Protection, che in una nota parla di una “brutale uccisione” e annuncia di aver presentato denuncia contro ignoti per uccisione di animale. Secondo quanto riferito dall’associazione, la gattina sarebbe stata aggredita con violenza e colpita a calci fino a provocarne la morte. Decisivo, ma purtroppo inutile, il tentativo di soccorso da parte di un passante, che l’avrebbe trovata agonizzante sotto un’auto e avrebbe cercato di portarla dal veterinario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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