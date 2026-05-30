Un'infermiera è stata aggredita in pronto soccorso da una paziente che è riuscita a superare le barriere di sicurezza. La donna ha strattonato l'infermiera, provocandole lesioni. La vittima ha presentato denuncia alle autorità. Le lesioni riportate dall'infermiera includono contusioni e escoriazioni. La polizia sta indagando sull'accaduto e sulle modalità con cui la paziente è riuscita a oltrepassare le misure di sicurezza.

? Punti chiave Come ha fatto la paziente a superare le barriere di sicurezza?. Quali sono le lesioni riportate dall'infermiera dopo gli strattoni?. Perché i sistemi di videosorveglianza non hanno impedito l'aggressione?. Cosa ha deciso di fare la vittima dopo l'attacco fisico?.? In Breve Lesioni all'infermiera valutate con guarigione in quattro giorni.. Sistemi di difesa includono vetri divisori e videosorveglianza capillare.. Rappresentanti lavoratori chiedono nuove tutele per i reparti d'urgenza.. Forze dell'ordine conducono accertamenti per chiarire i dettagli dell'episodio.. Un’infermiera dell’ospedale di Legnano è stata aggredita da una paziente durante il turno di lavoro nell’ultima notte, subendo percosse e strattoni mentre cercava di gestire l’attesa in corsia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legnano, infermiera aggredita in pronto soccorso: denuncia la paziente

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