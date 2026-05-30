Legge 104 e busta paga | cos’è la voce Maggiorazione Ratei PG

? Punti chiave Cosa nasconde davvero la voce Maggiorazione Ratei PG nel cedolino?. Come influiscono i permessi Legge 104 sul calcolo di tredicesima e ferie?. Perché questa dicitura protegge il reddito dei caregiver durante le assenze?. Chi deve garantire il corretto conteggio dei ratei secondo il CCNL?.? In Breve Permessi mensili di tre giorni o due ore giornaliere per caregiver Legge 104.. Dieci ore annue per esami medici e patologie oncologiche o croniche.. Congedo straordinario retribuito fino a 24 mesi per assistenza familiari disabili.. Nuove regole trasparenza CCNL in busta paga attive dal maggio 2026..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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