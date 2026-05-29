C'è una nuova voce in busta paga da maggio 2026 | il codice Ccnl per sapere se il salario è giusto

A partire da maggio 2026, in busta paga dei lavoratori dipendenti è comparso un nuovo codice. Questo codice indica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) di riferimento. La voce si trova tra le varie voci di dettaglio e serve a identificare il settore di appartenenza del contratto. La presenza di questa informazione permette di verificare se il salario corrisponde alle regole previste dal Ccnl specifico.

A partire da maggio 2026 nella busta paga dei lavoratori dipendenti è apparsa una nuova voce: si tratta di un codice che riporta il Ccnl di riferimento. L'obiettivo è duplice. Permette ai lavoratori di sapere con certezza qual è il loro contratto collettivo, e agevola i controlli per verificare se l'azienda applica il "salario giusto" e quindi ha accesso agli incentivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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BUSTA PAGA Nuova Voce nel Cedolino Da Maggio 2026: Cosa Controllare Subito

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