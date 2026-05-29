Il nuovo codice obbligatorio nella busta paga di maggio | cos' è e a cosa serve

Notizia in breve

A partire da maggio 2026, nelle buste paga italiane sarà obbligatorio inserire il codice alfanumerico del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. La novità riguarda tutti i lavoratori e si applica ai pagamenti di quel mese in poi. La misura mira a rendere più trasparente l’indicazione del contratto di riferimento. La normativa è stata approvata e entrerà in vigore ufficialmente con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.