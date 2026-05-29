Il nuovo codice obbligatorio nella busta paga di maggio | cos' è e a cosa serve
A partire da maggio 2026, nelle buste paga italiane sarà obbligatorio inserire il codice alfanumerico del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. La novità riguarda tutti i lavoratori e si applica ai pagamenti di quel mese in poi. La misura mira a rendere più trasparente l’indicazione del contratto di riferimento. La normativa è stata approvata e entrerà in vigore ufficialmente con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
C'è una novità nelle buste paga dei lavoratori italiani. A partire dal mese di maggio 2026 sarà infatti obbligatorio indicare il codice alfanumerico unico del Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato. Si tratta di un'innovazione introdotta dal decreto Primo Maggio che punta ad. 🔗 Leggi su Today.it
Conosci il nuovo obbligo dal 1° maggio 2026 del codice CNEL in busta paga e nel contratto di lavoro
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Dal 1° maggio 2026 le buste paga includono un nuovo elemento obbligatorio: il codice ufficiale del CCNL applicato. Un codice alfanumerico che identifica in modo univoco il contratto collettivo e aumenta la trasparenza delle informazioni sul lavoro. Segui N facebook
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