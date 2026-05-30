La Lega di Salvini si confronta con numerosi addii e cambi di strategia, mentre si moltiplicano i sondaggi e i ritiro di alcuni esponenti. In questa fase di tensione, si riaccende l'ipotesi di una possibile divisione in due partiti distinti, alimentata dalle tensioni interne e dalle dinamiche politiche in vista delle elezioni del 2027. La situazione rimane fluida e in evoluzione.

AGI - Addii, sondaggi, e ritiri per fare squadra. La Lega Salvini premier è attraversata da continue fibrillazioni nell'ultima primavera prima delle politiche del 2027. E c'è chi addirittura evoca uno scenario impensabile solo fino a qualche settimana fa, ovvero la necessità di convocare un congresso federale straordinario prima del voto, per rilanciare la proposta politica. Mentre si riaccende l'attivismo di Luca Zaia. L'ex governatore veneto, il cui incontro con Marina Berlusconi ad aprile ha fatto molto rumore, rilascia interviste cadenzate sui media nazionali e punta molto sulla sua ultima creatura, il videopodcast "Il Fienile", che ha raggiunto, rivendica, 100 milioni di visualizzazioni tra tutte le piattaforme social. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lega tra fibrillazioni e addii. E si riaccende l'idea di due partiti

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