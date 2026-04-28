L’Ue stronca l’idea della Lega | Non si può uscire da soli dal Patto di Stabilità l’Italia rispetti le regole

L’Unione Europea ha chiarito che nessuno Stato membro può uscire da solo dal Patto di Stabilità e Crescita. La posizione è stata comunicata durante una seduta a Strasburgo, dove è stato ribadito che il rispetto delle regole comunitarie è obbligatorio per tutti i Paesi dell’Unione. La dichiarazione mira a mettere fine a eventuali discussioni sulla possibilità di uscita unilaterale dal patto.

Da Strasburgo – «Non esiste alcuna possibilità per uno Stato membro di uscire unilateralmente dal Patto di stabilità e crescita. Le regole fiscali fanno parte del diritto dell’Unione europea e sono vincolanti per tutti gli Stati membri». Con poche parole dettate all’Ansa da un portavoce la Commissione chiude la porta a qualsiasi tentazione dell’Italia di “fare da sola”, come vorrebbe la Lega, se il governo non riuscirà ad ottenere dall’Ue maglie più larghe per finanziare provvedimenti contro la crisi energetica. «Secondo il braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, gli Stati membri sottoposti a procedura per disavanzo eccessivo...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Salvini all'Ue: "Cambiamo le regole del Patto di stabilità o l'Italia sarà bloccata"Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini lancia un grido d'allarme all'Unione Europea. Ue, Salvini: "Se non cambiano il Patto di Stabilità faremo da soli"“La priorità è sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltà, tutto il resto viene dopo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chi è Giancarlo, cavaliere di Uomini e Donne| È già finita con Marina? Tina Cipollari stronca: Non ti; Valeria Marini torna al Grande Fratello Vip 2026: In Casa troverò tante amiche| L'annuncio; Anticipazioni Pechino Express 2026, prossima puntata 30 aprile 2026| Arriva Ilary Blasi e si vola in Giappone; Paola Caruso contro i concorrenti Grande Fratello Vip 2026: le analisi| Adriana e Antonella?. Altolà Ue all’Italia sul Patto di Stabilità: Impossibile uscire unilateralmenteSecondo il braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, gli Stati membri sottoposti a procedura per disavanzo eccessivo devono rispettare il percorso correttivo raccomandato dal Consiglio, d ... repubblica.it Il Patto di stabilità spacca le destre. La Lega spinge per lo strappo con l’UeLe destre litigano sul Patto di stabilità: la Lega disposta a strappare con l'Europa, FdI e FI frenano. Conte (M5S): no a forzature ... lanotiziagiornale.it Abbandonare il Patto di stabilità Ue. È la richiesta che la Lega vorrebbe inserire all’interno della risoluzione di maggioranza al Dfp approdato in Parlamento. Ma gli alleati chiudono. Per FI e FdI meglio “evitare voli pindarici”. Pd e Iv: “Maggioranza nel caos”. htt facebook Si parla tanto di un'eventuale deroga al Patto di stabilità, ma nessuno si pone una domanda preliminare: il Patto ha funzionato La risposta è nei dati ed è un risonante no. Inibire investimenti e politiche anticicliche ha compresso la produttività. Abrogare, non x.com