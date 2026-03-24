Sul referendum il Sud tallone d' Achille del centrodestra | fibrillazioni nei partiti in Sicilia Calabria e nelle altre regioni

Nel Sud Italia, il risultato del referendum sulla riforma della giustizia ha visto prevalere il No con percentuali significative. Nei territori di Sicilia e Calabria, le fibrillazioni nei partiti sono evidenti, con tensioni che coinvolgono diverse forze politiche. La regione meridionale si conferma come il principale punto debole del centrodestra, evidenziando uno scarto tra le posizioni dei partiti e le opinioni degli elettori locali.

E’ il Sud Italia, dove il NO alla riforma della giustizia s'è imposto persino con percentuali inaspettate in Regioni storiche roccaforte come la Sicilia (60,98%) e la Calabria (57,26%) governate da Forza Italia con Renato Schifani e Roberto Occhiuto, a prefigurarsi come il tallone d’Achille del centrodestra, spiazzato dall’esito delle urne. Vale anche per Basilicata ((60,03%), Abruzzo (51,7%) e Molise (54,7%): anche qui la sconfitta è stata netta, ma pure in Campania (65,22%) e Puglia (57,14%) dove ci si aspettava un risultato diverso almeno per dare un segnale ai governi di centrosinistra delle due regioni. In Sicilia e Calabria il... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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