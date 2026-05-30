Un nuovo studio evidenzia che l’economia spaziale richiederà limiti stretti sulla Terra. Secondo l’Outer Space Treaty del 1967, lo spazio è patrimonio di tutta l’umanità e non può essere proprietà di nazioni o aziende. La regolamentazione attuale non prevede restrizioni specifiche sui territori terrestri necessari per le attività spaziali. La questione dei confini e delle risorse rimane irrisolta, mentre si intensificano le attività commerciali nel settore.

Teoricamente secondo i termini dell’Outer Space Treaty (Trattato sullo Spazio Extra-atmosferico) del 1967, lo spazio è patrimonio dell’umanità tutta e non può essere oggetto di appropriazione nazionale, in nessuna delle sue parti. In realtà, solo pochi Paesi erano in grado di inviare esseri umani nello spazio. Nel corso del tempo, l’accesso allo spazio si è ampliato e sono ormai più di 50 i Paesi che hanno lanciato nello spazio almeno un astronauta, e tuttavia è ancora grande il divario tra le superpotenze dello spazio e il resto del mondo. Oggi le grandi potenze spaziali sono Stati Uniti e Cina; la Russia mantiene capacità di lancio per missioni con equipaggio, ma non ha la diversificazione tecnologica necessaria per competere davvero. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’economia spaziale avrà bisogno di limiti molto terrestri

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