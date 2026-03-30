Piemonte in diretta | Artemis II e l’economia spaziale locale

Una serata digitale dedicata al lancio della missione Artemis II sarà trasmessa in streaming dal Piemonte. L’evento sarà collegato alla realtà economica locale, evidenziando il coinvolgimento della regione nel settore spaziale. La diretta permetterà di seguire il lancio e di conoscere le iniziative e le aziende piemontesi coinvolte in questo settore.

Una serata digitale dedicata al lancio della missione Artemis II sarà trasmessa in streaming dal Piemonte, collegando l’evento spaziale alla realtà economica locale. L’iniziativa, organizzata da Quotidiano Piemontese e Massa Critica, si svolge mercoledì 1 aprile alle ore 23:00, anticipando il decollo previsto per le 00:24 del giorno successivo. L’evento non è solo una cronaca di un lancio, ma punta a evidenziare come lo spazio sia ormai parte integrante dell’economia regionale attuale e futura. La trasmissione avverrà sui canali social ufficiali, coordinata da Vittorio Pasteris e Jonathan Roberts, con il supporto del Museo Piemontese dell’Informatica come partner strategico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte in diretta: Artemis II e l’economia spaziale locale Articoli correlati Artemis II, lancio della missione NASA verso la Luna alle 00:24 del 2 aprile: come guardarla in direttaSe tutto andrà secondo i piani della NASA, alle 00:24 di giovedì 2 aprile (ora italiana) partità la missione Artemis II verso la Luna. Artemis II verso la Luna: lancio previsto ad aprileLa NASA ha annunciato che la missione spaziale Artemis II prenderà il via all’inizio di aprile, dopo alcuni rinvii dovuti a problemi tecnici.