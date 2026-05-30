Nel campionato 2025-26, tre giocatori della squadra di Lecce si distinguono come i migliori per fantamedia, mentre altri tre sono considerati i peggiori. La classifica tiene conto delle prestazioni individuali raccolte durante la stagione. Il focus si concentra sui risultati ottenuti in termini di punteggio e rendimento, senza ulteriori analisi o commenti. La lista evidenzia i giocatori con le valutazioni più alte e più basse rispetto alla media, offrendo una panoramica sui protagonisti e i meno performanti della squadra.

Dieci vittorie, otto pareggi, venti sconfitte. Questi i numeri che hanno permesso al Lecce di conquistare la quarta salvezza di fila in Serie A. Fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo è stato senza alcun dubbio Banda, che nelle ultime quattro di campionato ha collezionato due gol e un assist. Senza dimenticare, ovviamente, anche l'importante apporto di Gandelman, arrivato durante la sessione invernale di calciomercato. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Lecce al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. Fermato da una lesione muscolare di secondo grado al retto femorale della coscia destra e da una conseguente ricaduta, Berisha ha finito la propria stagione lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamediaPer la stagione 2025-26, il fantabilancio dell’Inter ha evidenziato i giocatori con le migliori e peggiori medie voto.

Pisa, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamediaNel campionato di Pisa, i giocatori con le migliori fantascore sono stati un centrocampista con una media di 7,2 e un attaccante con 6,8.