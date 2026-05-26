Le unghie bianche sono diventate la tendenza manicure per l’estate 2026, preferite rispetto alle tonalità più coprenti di qualche anno fa. Questa stagione si punta su sfumature luminose, minimaliste e quasi trasparenti, come il bianco lattiginoso e perlato. La scelta si concentra su un look candido e naturale, abbandonando le texture gessose e opache del passato. La manicure bianca si conferma come preferenza tra chi cerca un’estetica semplice e raffinata.

Candida, luminosa, minimalista. La manicure bianca è una delle ossessioni beauty del 2026, ma dimenticate lo smalto gessoso e coprente di qualche anno fa: oggi il bianco si fa lattiginoso, perlato, quasi trasparente. Le tendenze più recenti parlano di milky nails, soap nails e finish perlato, tutti accomunati da un’estetica pulita e sofisticata che domina TikTok, Pinterest e i backstage moda. Le varianti più cool della manicure bianca. La variante più richiesta della manicure bianca è la milky white manicure: un bianco latte sheer e glossy che lascia intravedere l’unghia naturale. Elegante ma discreta, funziona su unghie corte e naturali così come sulle forme mandorla. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le unghie bianche sono le nuove nude: la manicure è candida per l’estate

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