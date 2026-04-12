Le Bambi Nails sono la manicure più tenera della primavera 2026 | le beauty inspo da provare

Le Bambi Nails sono la manicure che sta catturando l’attenzione per la primavera 2026, diventando una delle tendenze più discusse tra gli appassionati di bellezza. Questa novità si distingue per le sue tonalità delicate e dettagli tenui, perfette per la stagione. Insieme alle ispirazioni di look animalier e slip dress leopardati, le Bambi Nails si inseriscono in un quadro di stili che uniscono eleganza e freschezza.

Se l’ animalier per la primavera 2026 è ancora pura avanguardia, tra uno slip dress leopardato ed un paio di pumps affilate ad effetto pitone, il modo più cool in assoluto per sfoggiarlo è adesso farlo sulle unghie: non nella sua classica versione più cruda e selvaggia, ma declinato nella maniera più tenera possibile. Durante lo scorso inverno abbiamo visto zebre e tigri cedere — solo temporaneamente, questo è certo — il posto a dalmata, mucche e cerbiatti, svelando un volto gentile, del tutto inatteso, del più grande odi et amo dell’universo haute couture. Ebbene, in questa bella stagione è ancora l’innocuo cerbiattino Disney il vero re della savana: si chiamano Bambi Nails, e sono chiaramente il trend manicure più nostalgico del momento.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Le Bambi Nails sono la manicure più tenera della primavera 2026: le beauty inspo da provare Unghie di primavera: la mini french manicure colorata è il trend da provare ora secondo For ME BeautyFOR ME BEAUTY PROPONE IL TREND UNGHIE PIÙ COOL DELLA PRIMAVERA Dalle tonalità pastello alle nuance più intense, la nuova manicure di stagione punta... Fresca, luminosa e versatile, la manicure azzurra si conferma tra le tendenze da provare in vista della primavera.Fresca, luminosa e versatile, la manicure azzurra si conferma tra le tendenze da provare in vista della primavera.