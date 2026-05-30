Le sigarette alle erbe non sono più sicure del fumo tradizionale | studio smonta i cosiddetti prodotti naturali

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Uno studio ha confrontato le proprietà di sigarette tradizionali e alle erbe, evidenziando che le seconde, spesso pubblicizzate come “naturali”, non sono più sicure del fumo tradizionale. I ricercatori hanno analizzato vari parametri chimici e di tossicità, trovando che le sigarette alle erbe presentano rischi simili ai prodotti convenzionali. I risultati smontano l’idea diffusa che i prodotti naturali siano meno dannosi, senza evidenziare differenze sostanziali tra le due tipologie.