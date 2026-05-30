Le sigarette alle erbe non sono più sicure del fumo tradizionale | studio smonta i cosiddetti prodotti naturali
Uno studio ha confrontato le proprietà di sigarette tradizionali e alle erbe, evidenziando che le seconde, spesso pubblicizzate come “naturali”, non sono più sicure del fumo tradizionale. I ricercatori hanno analizzato vari parametri chimici e di tossicità, trovando che le sigarette alle erbe presentano rischi simili ai prodotti convenzionali. I risultati smontano l’idea diffusa che i prodotti naturali siano meno dannosi, senza evidenziare differenze sostanziali tra le due tipologie.
I ricercatori hanno messo a confronto diverse proprietà misurabili delle sigarette tradizionali con quelle delle sigarette alle erbe, facendo emergere che queste ultime, spesso promosse come "naturali", non sarebbero affatto più sicure dei comuni prodotti da fumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Douanes vs Cartels : la guerre de l'or blanc en Martinique
Notizie e thread social correlati
Il video degli scoiattoli che “svapano” a Londra: “Sono attratti dalle sigarette elettroniche alla frutta”Su diverse piattaforme online sono stati condivisi video di scoiattoli che si avvicinano a sigarette elettroniche abbandonate e sembrano “svapare” da...
Per Piantedosi gli aiuti della Flotilla per Gaza sono “irrisori”, Music for Peace smonta la retorica del governoIl ministro dell’interno ha definito “irrisori” gli aiuti provenienti dalla Flotilla per Gaza, mentre un rappresentante di Music for Peace critica la...