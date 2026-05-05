Per Piantedosi gli aiuti della Flotilla per Gaza sono irrisori Music for Peace smonta la retorica del governo

Il ministro dell’interno ha definito “irrisori” gli aiuti provenienti dalla Flotilla per Gaza, mentre un rappresentante di Music for Peace critica la posizione del governo e interviene su Fanpage. La discussione si concentra sulle percezioni delle iniziative di solidarietà civile e sui commenti ufficiali che le minimizzano. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulla percezione e il valore degli aiuti umanitari in questa regione.

Mentre il Viminale liquida ancora una volta come "irrisoria" la solidarietà civile, Stefano Rebora di Music for Peace denuncia a Fanpage.it il fallimento dei canali ufficiali: "Food for Gaza non esiste, i nostri aiuti restano al macero da 7 mesi tra veti israeliani e torture".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Blocco Flotilla, Salis in manifestazione: "Sconcertante, come gli aiuti di Music for Peace fermi in Giordania"Anche la sindaca di Genova Silvia Salis è intervenuta alla manifestazione organizzata da Calp e Music for Peace a sostegno degli attivisti della... Le ricette del governo contro il caro benzina “sono solo propaganda”: l’economista Sapelli le smontaUn taglio delle accise - con il meccanismo delle accise mobili - e la lotta alla "speculazione" delle compagnie petrolifere. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Flotilla, La Russa: Propaganda a scarso rischio. Piantedosi: I loro aiuti irrisori; Escalation criminale, arriva Piantedosi: La Puglia non sarà terra d’impunità; Flotilla, Piantedosi: Sottoscrivo parole La Russa, obiettivo non è portare aiuti; Piantedosi difende le bandiere di Israele e la polizia durante il 25 aprile. Per Piantedosi gli aiuti della Flotilla per Gaza sono irrisori, Music for Peace smonta la retorica del governoMentre il Viminale liquida ancora una volta come irrisoria la solidarietà civile, Stefano Rebora di Music for Peace denuncia a Fanpage ... fanpage.it Flotilla, Piantedosi: Sottoscrivo parole La Russa, obiettivo non è portare aiutiSottoscrivo pienamente. Con queste parole il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto proprie le ... msn.com Il procuratore nazionale antimafia scrive a Nordio, Piantedosi e Colosimo (commissione Antimafia) per evidenziare la minore efficacia delle indagini sulla criminalità organizzata dopo l’introduzione delle norme. Più difficile colpire i reati dei colletti bianchi legat - facebook.com facebook