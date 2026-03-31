Il video degli scoiattoli che svapano a Londra | Sono attratti dalle sigarette elettroniche alla frutta

Su diverse piattaforme online sono stati condivisi video di scoiattoli che si avvicinano a sigarette elettroniche abbandonate e sembrano “svapare” da esse. Le immagini hanno attirato l’attenzione degli utenti, evidenziando un comportamento insolito degli animali. La presenza di questi dispositivi abbandonati nell’ambiente rappresenta un problema legato alla gestione dei rifiuti, senza che si tratti di una dipendenza reale degli scoiattoli.

Stanno circolando video di scoiattoli che “svapano” con sigarette elettroniche trovate a terra. Dietro il fenomeno virale non c’è una vera dipendenza, ma un problema ambientale legato all'abbandono dei rifiuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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