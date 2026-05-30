Nel lungo fine settimana del 2 giugno, il mare di Cesenatico ospiterà due eventi velici dedicati ai giovani. Si svolgeranno da domenica a martedì la Coppa Uniqua Classe 420 e la Terza Regata Nazionale Classe 470, coinvolgendo più di 80 equipaggi. Queste competizioni vedranno atleti di diverse regioni italiani confrontarsi in regate di vela. Le manifestazioni si terranno nel porto e nelle acque antistanti la città, con partecipanti di varia età e livello.

Nel ponte del 2 giugno la riviera ospita due interessanti manifestazioni veliche. Da domenica a martedì il mare di Cesenatico è lo scenario di due eventi giovanili, che sono la Coppa Uniqua Classe 420 e la Terza Regata Nazionale Classe 470, che vedranno sfidarsi oltre 80 equipaggi. In cabina di regia ci sono il Circolo Vela Cesenatico ed il Circolo Nautico Cesenatico e le regate si terranno a Ponente. Le classi 420 e 470 rappresentano due tra le realtà più importanti e prestigiose della vela internazionale. Il 420 è considerato universalmente una delle principali classi formative per i giovani velisti, vero trampolino di lancio verso l’altissimo livello agonistico e olimpico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le regate giovanili a Cesenatico

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