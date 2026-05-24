LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | dalle 15.00 le ultime regate di flotta poi il match race

Notizia in breve

Le regate preliminari della America's Cup a Cagliari sono in corso, con le ultime gare di flotta previste dalle 15.00. Successivamente si svolgerà il match race per l'assegnazione del trofeo. Attualmente, i team con i migliori risultati sono quelli guidati dai skipper Burling e Tita, che occupano il terzo posto in classifica e non sono ancora qualificati per la fase finale. La regata viene trasmessa in diretta.