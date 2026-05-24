LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | dalle 15.00 le ultime regate di flotta poi il match race

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le regate preliminari della America's Cup a Cagliari sono in corso, con le ultime gare di flotta previste dalle 15.00. Successivamente si svolgerà il match race per l'assegnazione del trofeo. Attualmente, i team con i migliori risultati sono quelli guidati dai skipper Burling e Tita, che occupano il terzo posto in classifica e non sono ancora qualificati per la fase finale. La regata viene trasmessa in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:58 Dovranno crescere invece i senior Burling e Tita, terzi in classifica ed al momento fuori dal match race che assegnerà il trofeo. 14:54 Finora Luna Rossa Youth and Women ha sfoggiato tutto il talento a disposizione di Marco Gradoni e Margherita Porro. Oggi ci sarà di sicuro un pizzico di tensione ulteriore. Bisognerà dunque affrontare anche queste ultime regate con la spavalderia messa in acqua negli scorsi giorni. 14:50 Nelle acque cagliaritane spazio dunque alle ultime tre gare di questo gustoso antipasto. Dal 24 al 27 settembre ci si trasferirà a Napoli per una serie di nuove regate preliminari prima del grande appuntamento del 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

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