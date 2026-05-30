Un uomo di origini algerine ha tentato di ottenere la cittadinanza italiana attraverso un sistema di falsi matrimoni. L’uomo avrebbe organizzato nozze fittizie, coinvolgendo donne disposte a partecipare senza reali intenzioni di vivere insieme. La sua strategia prevedeva anche la pubblicazione di documenti falsi per sostenere la richiesta di cittadinanza. Il mercato dei falsi matrimoni coinvolge principalmente uomini stranieri, molti dei quali privi di documenti, che cercano di ottenere il permesso di soggiorno attraverso questa modalità.

Il mercato dei “ falsi matrimoni ” è particolarmente prolifico nel nostro Paese. Per lo più uomini stranieri, spesso anche senza documenti, sposano donne compiacenti per poter ottenere la cittadinanza italiana. Sono matrimoni che esistono solo sulla carta, puri contratti economici, che producono cittadinanze irrevocabili anche quando, il più delle volte, si arriva al divorzio. L’ultimo caso è stato smascherato a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, dove la Polizia locale ha fermato all’ingresso del Comune una donna italiana di origine dominicana e un algerino senza permesso di soggiorno poco prima che entrassero a firmare le pubblicazioni, come riferito dal Gazzettino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le pubblicazioni e le nozze finte: così l'algerino voleva truffare lo Stato e ottenere la cittadinanza italiana

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