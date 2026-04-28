I Me contro Te firmano le pubblicazioni di matrimonio | confermate le nozze del 5 settembre

I Me contro Te hanno ufficializzato il loro matrimonio con la pubblicazione di atti legali, confermando che le nozze si terranno il 5 settembre. Dopo le polemiche sorte attorno allo show organizzato per celebrare l’evento con i fan, i due influencer dimostrano di aver completato le procedure ufficiali. La data delle nozze è stata comunicata attraverso i documenti pubblici, segnando un passaggio importante nella loro vita privata.

Superate le polemiche legate allo show organizzato per “festeggiare” insieme al pubblico il loro matrimonio, Luigi Calagna e Sofia Scalia dimostrano di fare sul serio. I Me contro Te hanno firmato pochi giorni fa le pubblicazioni di nozze.🔗 Leggi su Fanpage.it

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