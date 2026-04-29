Una coppia molto seguita sul web ha annunciato ufficialmente le nozze. La data del matrimonio tra i due è stata comunicata attraverso le pubblicazioni ufficiali, confermando l’intenzione di sposarsi. La notizia è stata condivisa anche sui social, con un post che ha attirato l’attenzione di numerosi follower. Non sono stati forniti dettagli sulla data precisa o sul luogo, ma l’annuncio ha suscitato grande interesse tra il pubblico.

I Me contro Te sono pronti alle nozze. La data del matrimonio fra Luì e Sofì è stata finalmente fissata con tanto di firma delle pubblicazioni annunciata su Instagram dalla coppia più amata del web. Le nozze di Luì e Sofì: le pubblicazioni firmate. Ormai non ci sono più dubbi: i Me contro Te si sposeranno davvero sul palco con un grande show. Un vero e proprio matrimonio, come dimostra la firma delle pubblicazioni presso il Comune di Milano. Un impegno importante, ma soprattutto legale, preso dalla coppia che celebrerà il rito civile nel corso del “The Wedding Show”. Visualizza questo post su Instagram Il matrimonio di Luigi Calagna e Sofia Scalia verrà celebrato da un funzionario del Comune di Milano durante lo show.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quando si sposano i Me contro Te: la data delle nozze e le pubblicazioni firmate

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